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14:37, 23 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о резком росте активности мошенников

ВТБ: в январе-мае число мошеннических атак в России выросло в 1,6 раза, до 3,2 миллиона

Фото: Onur Binay / Unsplash

По данным банка ВТБ, за первые пять месяцев текущего года в России в 1,6 раза в годовом выражении выросло число мошеннических атак. В общей сложности было совершено более 3,2 миллиона попыток обмана банковских клиентов. Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Пик активности злоумышленников пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч атак. В мае число попыток кражи денежных средств составило 600 тысяч.

Эксперты банка отмечают, что наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще всего звонили клиентам банка именно через мессенджеры. При этом в мае атак стало больше по телефонной связи.

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В ВТБ напомнили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или пытаются перевести россиян на якобы сотрудника банка или Банка России. Мошенники, как правило, сообщают о якобы оформленной в банке доверенности, просят самостоятельно оформить кредит, а потом перевести эти средства на неизвестные счета. Специалисты советуют не доверять неизвестным звонкам, вчитываться в СМС от банка и не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

Одной из новых схем, которую используют мошенники, стало предложение банковским клиентам взять кредит на выгодных условиях и за счет него погасить старые долги. Соглашаясь на услугу рефинансирования долга, человек переводит средства на так называемый безопасный или единый счет, и злоумышленники их похищают.

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    Мария Грушко
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