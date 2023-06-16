Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Зампред ВТБ Печатников: новая схема мошенничества связана с рефинансированием кредита

Мошенники стали использовать новую схему для похищения средств со счетов россиян, предупредил зампред ВТБ Анатолий Печатников. Об этом редакции «Лента.ру» сообщает пресс-служба банка.

Злоумышленники предлагают банковским клиентам взять кредит на выгодных условиях и за счет него погасить старые долги. Соглашаясь на услугу рефинансирования долга, потенциальная жертва переводит средства на так называемый безопасный или единый счет, и злоумышленники их похищают.

Эксперт посоветовал гражданам не разговаривать с представителями банка, если у них есть какие-либо сомнения. Если, по мнению клиента, ему поступает подозрительный звонок, необходимо повесить трубку и самостоятельно перезвонить в банк для уточнения вопроса. Печатников объяснил, что кредитные организации сами не звонят клиентам, и тем более никогда не связываются с ними в мессенджерах, как это часто делают мошенники.

Недавно россиян также предупредили, что злоумышленники под видом правоохранительных органов стали сообщать гражданам, что зафиксировали попытку списать с их счетов деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в России. После запугивания жертвы мошенники предлагают «спасти» средства путем перевода на «безопасный» счет, и крадут оттуда деньги.