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08:30, 23 июня 2023Забота о себе

Мужчины и женщины назвали худшую часть секса

На Reddit назвали судороги в ногах одной из худших частей секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Участники форума Reddit назвали часть секса, которую считают худшей. Своими мнениями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Популярным стал ответ, в котором пользователь жалуется на судороги в ногах.

Словить судорогу подколенного сухожилия в неподходящее время. На втором месте — застрявший на нёбе волосок, который пытаешься снять, не испортив настроение

GeeISupposeпользователь Reddit

Расстраивает пользователей сети и необходимость обсуждать с партнером интимный контакт, если что-то в нем идет не так.

Когда нужно говорить, что кто-то делает то, что тебе не нравится

HenryMOERпользователь Reddit

Или когда нужно спросить партнера, почему ему явно что-то не нравится и что сделать по-другому

drown_like_its_1999пользователь Reddit
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Многим портит секс непроходящий страх беременности.

Хотя у меня одна из самых надежных форм предохранения, 99 процентов времени я впадаю в тревожность о беременности

TemptFate17пользовательница Reddit

Ранее участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.

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    Александра Лисица
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