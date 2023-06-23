Мужчины и женщины назвали худшую часть секса

На Reddit назвали судороги в ногах одной из худших частей секса

Участники форума Reddit назвали часть секса, которую считают худшей. Своими мнениями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Популярным стал ответ, в котором пользователь жалуется на судороги в ногах.

Словить судорогу подколенного сухожилия в неподходящее время. На втором месте — застрявший на нёбе волосок, который пытаешься снять, не испортив настроение GeeISuppose пользователь Reddit

Расстраивает пользователей сети и необходимость обсуждать с партнером интимный контакт, если что-то в нем идет не так.

Когда нужно говорить, что кто-то делает то, что тебе не нравится HenryMOER пользователь Reddit

Или когда нужно спросить партнера, почему ему явно что-то не нравится и что сделать по-другому drown_like_its_1999 пользователь Reddit

Многим портит секс непроходящий страх беременности.

Хотя у меня одна из самых надежных форм предохранения, 99 процентов времени я впадаю в тревожность о беременности TemptFate17 пользовательница Reddit

Ранее участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.