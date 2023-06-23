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12:22, 23 июня 2023Экономика

Евросоюз запретил импорт продукции из российской стали и железа

Совет ЕС: блок запретил импорт продукции из российской стали и железа

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Начиная с 23 июня Евросоюз начинает требовать от компаний-импортеров товаров из железа и стали из третьих стран предоставить доказательства того, что ресурсы поступают не из России. Ужесточение правил стало частью 11-го пакета санкций ЕС, он опубликован на сайте Совета Евросоюза.

В новый список также вошел запрет транзита через территорию России товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военно-промышленного комплекса. В частности, речь идет о реактивном топливе и топливных присадок для авиационной и космической промышленности. Кроме того, блок расширил список запрещенных к поставкам в Россию товаров двойного назначения, таких как электронные компоненты, полупроводники, оптические компоненты, навигационные приборы и другие.

Меры из нового пакета санкций направлены по большей части против обхода ранее введенных ограничений. Одним из нововведений стал особый инструмент вторичных санкций. Евросоюз будет в праве ввести ограничения на любую страну в отношении поставок, продажи или передачи подсанкционных товаров и технологий России, если правительство этого государства не отреагирует на запросы ЕС по поводу схем и компаний, которые обходят санкции.

В настоящее время Европейский союз уже работает над следующим пакетом санкций в отношении России. В рамках новых мер Польша хочет «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России», заявил заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

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    Мария Грушко
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