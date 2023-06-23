Замглавы МИД Польши Вавжик: ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России

Европейский союз уже начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России сразу после принятия 11-го пакета. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, цитату приводит РИА Новости.

Он добавил, что в рамках новых мер Польша хочет «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России». Вавжик не уточнил, что имеет в виду.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек ранее тоже говорил, что ЕС продолжит свой санкционный курс против России. Он отметил, что «особого эффекта» от санкций нет, но объединение не хочет признавать поражение.

Очередные рестрикции, как заявили в МИД Эстонии, согласовали еще в среду, 21 июня. Однако вступили в силу они спустя два дня.