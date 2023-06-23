Президент Украины Зеленский пообещал защитить иностранных инвесторов от чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защиту от чиновников иностранным инвесторам, пожелавшим участвовать в восстановлении страны. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Продолжаем работать над защитой бизнеса от чиновников, улучшением инвестиционного климата и обеспечением равных условий для всех участников», — сообщил Зеленский.

По словам президента, в украинскую экономику готовы инвестировать 500 зарубежных компаний, а государство может получить десятки миллиардов долларов бюджетной поддержки.

При этом Зеленский подчеркнул необходимость страхования военных рисков для инвесторов и предоставления гарантий безопасности иностранным компаниям, приходящим на Украину.

Ранее в издании The Economist написали, что Зеленскому надоедают детали антикоррупционной реформы на Украине и после выборов страна рискует вернуться к коррупционной политике.