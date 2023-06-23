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15:07, 23 июня 2023Бывший СССР

На Западе сообщили об усталости Зеленского от борьбы с коррупцией

The Economist: Зеленский устал от проведения антикоррупционной реформы в стране

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский устал от борьбы с коррупцией в стране. Об этом сообщает издание The Economist.

Западные официальные лица подчеркивают, что главе государства надоедают детали антикоррупционной реформы на Украине и после выборов страна рискует вернуться к коррупционной политике.

Издание подчеркивает, что вступление Украины в Европейский союз даст стимул для проведения дальнейших реформ и качественного исполнения закона. При этом на Западе хвалят украинское правительство за задержание главы Верховного суда Всеволода Князева по обвинению во взяточничестве.

Князева в мае 2023 года поймали на взятке размером примерно 2,7 миллиона долларов. Он стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю страны, который попался на взяточничестве.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что финансовая помощь США способствовала развитию коррупции на Украине. Киев продает западное вооружение на черном рынке, отмывает выделенные средства и прячет их за рубежом.

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    Алевтина Запольская
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