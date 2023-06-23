На Западе сообщили об усталости Зеленского от борьбы с коррупцией

The Economist: Зеленский устал от проведения антикоррупционной реформы в стране

Президент Украины Владимир Зеленский устал от борьбы с коррупцией в стране. Об этом сообщает издание The Economist.

Западные официальные лица подчеркивают, что главе государства надоедают детали антикоррупционной реформы на Украине и после выборов страна рискует вернуться к коррупционной политике.

Издание подчеркивает, что вступление Украины в Европейский союз даст стимул для проведения дальнейших реформ и качественного исполнения закона. При этом на Западе хвалят украинское правительство за задержание главы Верховного суда Всеволода Князева по обвинению во взяточничестве.

Князева в мае 2023 года поймали на взятке размером примерно 2,7 миллиона долларов. Он стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю страны, который попался на взяточничестве.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что финансовая помощь США способствовала развитию коррупции на Украине. Киев продает западное вооружение на черном рынке, отмывает выделенные средства и прячет их за рубежом.