Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил бегство Зеленского в США после поражения Киева

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, каким станет будущее президента Украины Владимира Зеленского после поражения страны в конфликте с Россией. Об этом он высказался в интервью журналисту из США Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube.

Макгрегор предсказал будущее Зеленского после поражения Киева и заявил, что он может совершить побег на Запад. По словам военного, украинский президент и его ближайшее окружение обладает банковскими счетами на Кипре и недвижимостью в западных странах.

«Я уверен, что когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США», — допустил экс-советник Пентагона.

Военный отметил, что США и их партнеры выбрали Зеленского, поскольку как актер он справляется с трудной ролью. При этом он обладает недостаточным количеством компетенций для более глубокого анализа происходящего. Макгрегор добавил, что финансовая помощь от США способствовала развитию коррупции на Украине. Киев продает западное вооружение на черном рынке, отмывает выделенные средства и прячет их за рубежом.

Ранее Макгрегор раскрыл подробности тайной операции ЦРУ на Украине. По его словам, ведомство тайком переправляет в республику наемников.

