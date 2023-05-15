Глава Верховного суда Украины попался на взятке

Председателя Верховного суда Украины задержали за взятку в 2,7 миллионов долларов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали главу Верховного суда Всеволода Князева после того, как тот попался на взятке размером примерно 2,7 миллиона долларов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«НАБУ задержало председателя Верховного суда Князева на взятке около 2,7 миллиона долларов», — написал он.

При этом подчеркивается, что Князев стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю страны, который попался на взяточничестве.

Ранее сообщалось, что в доме бывшего заместителя главы одесской областной администрации Олега Муратова начались обыски. Его подозревают в растрате в особо крупных размерах.