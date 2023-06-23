Россиянин потребовал у знакомого деньги за отказ работать на мошенников

В Рязанской области юноша отказался работать на мошенников и стал жертвой вымогательства

В Рязанской области задержали 32-летнего россиянина, подозреваемого в вымогательстве у знакомого. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, некоторое время назад подозреваемый пообещал 21-летнему юноше помочь с трудоустройством на высокооплачиваемую работу. Когда наниматели связались с ним, выяснилось, что ему предстоит работать курьером у телефонных мошенников, которые убеждают жертв отдавать деньги ради якобы попавших в беду родственников. Молодой человек отказался от такой работы и из-за этого сам стал жертвой вымогательства со стороны знакомого.

Тот заявил, что юноша выставил его в невыгодном свете перед серьезными людьми, а значит, должен выплатить компенсацию, сумма которой составляет 175 тысяч рублей. Свои требования он сопроводил избиением молодого человека. Напуганный парень устроился на работу в торговую точку и вскоре принес вымогателю первые 11 тысяч. Когда пришло время нового транша, злоумышленника задержали оперативники, контролировавшие процесс передачи денег.

Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

31 мая стало известно, что на Украине начнут закрывать обманывающие россиян «кол-центры».