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13:48, 31 мая 2023Бывший СССР

На Украине начнут закрывать обманывающие россиян «кол-центры»

Верховная Рада Украины создала комиссию по расследованию работы мошеннических кол-центров

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

В Верховной Раде Украины создали комиссию по расследованию работы мошеннических финансовых организаций, в том числе незаконных «кол-центров» и финансовых пирамид. Об этом сообщает украинское издание delo.ua.

«К сожалению, существует большое количество "офисов", специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения в Украине и по всему миру в целом. Жертвами финансовых аферистов становятся люди из всех уголков Украины, которые безжалостно обмануты и никогда не смогут вернуть свои деньги», — заявил председатель комиссии, депутат «Слуги народа» Александр Куницкий.

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепропетровск мировой столицей мошеннических «кол-центров». По его словам, в день оттуда поступает около 5 миллионов звонков, основная часть которых приходится на клиентов российских банков.

По данным источника РИА Новости, на Украине проводится активный набор сотрудников в подобные «колл-центры». Их цель — вымогать деньги у жителей России и стран СНГ.

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    Алевтина Запольская
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