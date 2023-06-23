В США признали умение российской армии воевать

CBS News: ВСУ в ходе контрнаступления удивились жесткому сопротивлению российских войск

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признают, что российская армия умеет воевать, сообщает американский телеканал CBS News.

Опрошенные телеканалом украинские военные указали, что оттеснить российские войска в ходе контрнаступления оказалось «очень сложно» из-за внушительной защиты ВС РФ. Также маневры ВСУ осложняются тем, что российские военные определенно «знают, как сражаться».

Американские чиновники также указали CBS News, что ВСУ сталкиваются с более жестким сопротивлением России, чем ожидалось, и контрнаступление «идет медленно и неравномерно».

Ранее на Западе объяснили, что наступательные действия ВСУ идут вяло и медленно из-за нехватки средств противовоздушной обороны и авиации. Кроме того, слабые результаты связаны с небольшим количество войск, используемых в операциях.

