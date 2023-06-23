Вассерман назвал главный недостаток ЕГЭ

Депутат Госдумы Вассерман назвал зазубривание фактов главной проблемой образования

Главным недостатком ЕГЭ традиционно считают натаскивание школьников на сдачу однотипных тестов, но на самом деле, проблема кроется не в самом экзамене, а в системе образования, которая строится на зазубривании разрозненных фактов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Что касается критики ЕГЭ как экзамена, вызывающего натаскивание, то эта критика относится на самом деле не к экзамену, а ко всему образованию, — уверен политик. — Все образование, причем не только у нас, но и в большей части мира, давным давно повернулось от обучения пониманию к зазубриванию разрозненных фактов».

В России, как отметил депутат, это произошло намного позже, чем в других государствах, поэтому у страны еще есть возможность вернуться к прежней системе образования, нацеленной на понимание.

«Должен сказать, что я сам, как член комитета Госдумы по просвещению, довольно многое делаю в этом направлении. И коллеги по комитету меня поддерживают. И поэтому я очень надеюсь на то, что те претензии, что адресуются сейчас к ЕГЭ, но связаны на самом деле не с форматом экзамена, а с методикой образования в целом, скоро будут сняты», — заявил Вассерман.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы. Авторы инициативы утверждают, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников.