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11:20, 23 июня 2023Россия

Вассерман назвал главный недостаток ЕГЭ

Депутат Госдумы Вассерман назвал зазубривание фактов главной проблемой образования

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Главным недостатком ЕГЭ традиционно считают натаскивание школьников на сдачу однотипных тестов, но на самом деле, проблема кроется не в самом экзамене, а в системе образования, которая строится на зазубривании разрозненных фактов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Что касается критики ЕГЭ как экзамена, вызывающего натаскивание, то эта критика относится на самом деле не к экзамену, а ко всему образованию, — уверен политик. — Все образование, причем не только у нас, но и в большей части мира, давным давно повернулось от обучения пониманию к зазубриванию разрозненных фактов».

В России, как отметил депутат, это произошло намного позже, чем в других государствах, поэтому у страны еще есть возможность вернуться к прежней системе образования, нацеленной на понимание.

«Должен сказать, что я сам, как член комитета Госдумы по просвещению, довольно многое делаю в этом направлении. И коллеги по комитету меня поддерживают. И поэтому я очень надеюсь на то, что те претензии, что адресуются сейчас к ЕГЭ, но связаны на самом деле не с форматом экзамена, а с методикой образования в целом, скоро будут сняты», — заявил Вассерман.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы. Авторы инициативы утверждают, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников.

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    Наталия Белова
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