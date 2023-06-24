Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку за 45 минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 45 минут. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ДНР.

Уточняется, что были зафиксированы обстрелы по двум направлениям: в 17:40 по населенному пункту Уманское и в 18:25 — по Галицыновке.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Макеевке. Также утром 22 июня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по мостам на границе между Крымом и Херсонской областью. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, данные указывают на то, что объекты были обстреляны британскими ракетами Storm Shadow.