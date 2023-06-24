Военный рассказал о ситуации на запорожском направлении на фоне мятежа «Вагнера»

Командир «Шторм Z»: мятеж ЧВК «Вагнер» не отразился на ситуации на запорожском направлении

Мятежные действия ЧВК «Вагнер» не отразились на обстановке на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении. Об этом сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али, пишет ТАСС.

«Мы бьем и будем бить нашего врага, как и прежде. И я, как командир подразделения "Шторм Z", где воюют представители разных народностей и конфессий, официально заявляю, что мой личный состав и я за нашу великую Родину во главе с верховным главнокомандующим. Уверен, мы обязательно победим», — рассказал о ситуации военный.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резервов украинской армии на запорожском направлении может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.

