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15:19, 24 июня 2023Бывший СССР

Военный рассказал о ситуации на запорожском направлении на фоне мятежа «Вагнера»

Командир «Шторм Z»: мятеж ЧВК «Вагнер» не отразился на ситуации на запорожском направлении

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Мятежные действия ЧВК «Вагнер» не отразились на обстановке на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении. Об этом сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али, пишет ТАСС.

«Мы бьем и будем бить нашего врага, как и прежде. И я, как командир подразделения "Шторм Z", где воюют представители разных народностей и конфессий, официально заявляю, что мой личный состав и я за нашу великую Родину во главе с верховным главнокомандующим. Уверен, мы обязательно победим», — рассказал о ситуации военный.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резервов украинской армии на запорожском направлении может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.

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    Алиса Удовик
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