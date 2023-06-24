Рогов заявил, что резервов ВСУ на запорожском направлении хватит на два-три месяца

Резервов украинской армии на запорожском направлении может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Он заявил о скором истощении резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Резервов может хватить на два-три месяца, но это при том условии, что им будет передана новая техника, и если они бросят все, что у них есть», — указал Рогов. По мнению политика, за это время украинские войска будут воевать теми силами, что есть. Он предположил, что потом Киев отправит в зону боевых действий мобилизованных.

Рогов отметил, что на Украине начата новая волна мобилизации: порядка 100 тысяч человек должны мобилизовать в ближайшем будущем. «Два-три месяца будут воевать теми силами, что есть, и потом подкинут дополнительно 100 тысяч», — считает он.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ бросают на убой украинцев в Запорожской области вместо наемников, которые не идут в атаку.