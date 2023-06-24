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05:11, 24 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о брошенных на убой вместо наемников украинцах

Рогов: ВСУ бросают на убой украинцев, наемники в Запорожской области не идут в атаку

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на убой украинцев в Запорожской области вместо наемников, которые не идут в атаку. Его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион», — заявил чиновник.

По словам Рогова, зарубежные военнослужащие физически присутствуют в Днепропетровске и в Запорожье, однако не идут непосредственно в атаку.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» также рассказал, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать. Чтобы помешать их отходу, по его информации, на второй линии обороны находятся заградотряды из украинских националистических формирований.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что большое количество иностранных наемников поступило для усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

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    Марина Совина
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