Губернатор Липецкой области начал совещание с силовиками в ФСБ

Губернатор Липецкой области Артамонов проводит совещание с силовиками в ФСБ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что начал проведение совещания с силовыми структурами в ФСБ.

По его словам, все подразделения работают в штатном режиме. «Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении», — уточнил глава региона.

Артамонов призвал жителей Липецкой области воздержаться от поездок.

Ранее глава Липецкой области рассказал, что в регионе будут усилены меры безопасности, жителям региона не рекомендуется ездить в южном направлении. По его словам, решение было принято по итогам заседания Оперштаба.