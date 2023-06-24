Губернатор Липецкой области начал совещание с силовиками в ФСБ
Губернатор Липецкой области Артамонов проводит совещание с силовиками в ФСБ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что начал проведение совещания с силовыми структурами в ФСБ.
По его словам, все подразделения работают в штатном режиме. «Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении», — уточнил глава региона.
Артамонов призвал жителей Липецкой области воздержаться от поездок.
Ранее глава Липецкой области рассказал, что в регионе будут усилены меры безопасности, жителям региона не рекомендуется ездить в южном направлении. По его словам, решение было принято по итогам заседания Оперштаба.