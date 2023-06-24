Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 24 июня 2023Россия

В Липецкой области усилят меры безопасности

Губернатор Артамонов заявил, что в Липецкой области усилят меры безопасности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Липецкой области будут усилены меры безопасности, жителям региона не рекомендуется ездить в южном направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, по итогам заседания Оперштаба было принято решение об усилении мер безопасности в области. «Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры», — указал он.

Артамонов призвал жителей региона отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на фоне слов и действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина призвал людей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. По его словам, сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Власти Воронежской области сообщили о колонне военной техники на трассе М-4 Дон
    Французский политик заявил о провале контрнаступления ВСУ
    Стало известно об осмотре автомобилей такси в Ростове-на-Дону
    В Липецкой области усилят меры безопасности
    Стало известно об обстановке в Ростове-на-Дону
    Такер Карлсон рассказал о «теории заговора из России»
    В Ростове-на-Дону перекрыли выезд в сторону Таганрога в обоих направлениях
    В Харькове на месте взрыва произошел прожар
    Жителей Ростовской области призвали не выходить из дома без необходимости
    В США отвергли версию о начале пандемии из-за инцидента в Уханьском институте
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.