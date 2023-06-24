Губернатор Артамонов заявил, что в Липецкой области усилят меры безопасности

В Липецкой области будут усилены меры безопасности, жителям региона не рекомендуется ездить в южном направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, по итогам заседания Оперштаба было принято решение об усилении мер безопасности в области. «Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры», — указал он.

Артамонов призвал жителей региона отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на фоне слов и действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина призвал людей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. По его словам, сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил.