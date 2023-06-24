Жителей Ростовской области призвали не выходить из дома без необходимости

Глава Ростовской области Голубев призвал людей сохранять спокойствие и не выходить из дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале на фоне слов и действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина призвал людей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил для поддержания правопорядка.

«Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — заявил глава региона.

Ранее главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей о фейке якобы о введении в регионе комендантского часа. Ведомство посоветовало жителям доверять информации, размещенной на официальных источниках.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что не спит и мониторит новости — так же как и все остальные его подписчики. Он отметил, что никто не обладает достаточной информацией, чтобы делать какие-либо выводы. Он подчеркнул, комментируя ситуацию с Пригожиным, что любой конфликт плох, но нынешний «плох в высшей степени».