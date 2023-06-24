Российский губернатор описал действия Пригожина словами «плохо в высшей степени»

Губернатор Севастополя Развожаев: конфликт из-за слов Пригожина плох «в высшей степени»

Любой конфликт плох, но нынешний «плох в высшей степени». Так ситуацию на фоне слов и действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожина описал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале.

По словам Развожаева, он не спит и мониторит новости — также как и все остальные его подписчики. Он отметил, что никто не обладает достаточной информацией, чтобы делать какие-либо выводы.

«Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт», — заявил глава региона.

В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».