МЧС предупредило о фейке про введение комендантского часа в Ростовской области

МЧС России предупредило о фейке про введение комендантского часа в Ростовской области

Главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей о фейке якобы о введении в регионе комендантского часа. Об этом спасательное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком», — указали в МЧС. Там пояснили, что авторы подобных ложных сообщений пытаются посеять панику среди граждан.

МЧС посоветовало жителям доверять информации, размещенной на официальных источниках.

Ранее сообщалось, что на въезде в Ростов-на-Дону усилены меры безопасности, автомобили пропускают по одной полосе и проверяют грузовой транспорт.

Также в городе перестали работать городские веб-камеры. При попытке понаблюдать панорамы центральных улиц, стадион «Ростов-арена» или вид на левый берег Дона вместо потокового видео появляется надпись «Доступ к трансляции временно ограничен».

