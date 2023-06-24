На въезде в Ростов-на-Дону усилили меры безопасности

ТАСС: на въезде в Ростов-на-Дону усилены меры безопасности, проверяют грузовики

Меры безопасности усилены на въезде в Ростов-на-Дону, автомобили пропускают по одной полосе и проверяют грузовой транспорт. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал источник, перекрыта большая часть дороги М-4 «Дон». Он добавил, что машины пропускают поочередно, досмотр легковых автомобилей не проводится. «Грузовые автомобили останавливают сотрудники полиции», — подчеркнул он.

Ранее появилось видео, на котором видно обстановку у штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. На территории дежурят военные автомобили, в том числе бронированная машина, а также военные грузовики.

Кроме того, сообщалось, что движение по трассе М-4 в Ростовской области перекрыто.

