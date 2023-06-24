По трассе М-4 в Ростовской области перекрыли движение

ТАСС: движение по трассе М-4 в Ростовской области перекрыто

Движение по трассе М-4 в Ростовской области перекрыто. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства уточнил, что на установленных постах в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону разворачивают автомобили, транспортный поток направляют обратно в город. Также наблюдается усиление на постах полиции.

Ранее сообщалось, что на улицах рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, рядом со штабом стоит бронетранспортер.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу против главы частной военной компании (ЧВК) Евгения Пригожина. Поводом стали заявления якобы об ударах по тыловым лагерям ЧВК, которые распространились в сети от его имени.

