Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам Российской Федерации принять меры для реагирования на преступления против госвласти и военной службы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
Бастрыкин поручил подчиненным организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией. Принять исчерпывающие меры необходимо для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности.
Отмечается, что военным следственным органам СКР также поручено оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.
Ранее стало известно, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Режим был объявлен для пресечения возможных терактов.
Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в Москве из-за введения режима КТО отменили массовые мероприятия.