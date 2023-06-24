Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти

Глава СКР Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам Российской Федерации принять меры для реагирования на преступления против госвласти и военной службы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Бастрыкин поручил подчиненным организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией. Принять исчерпывающие меры необходимо для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности.

Отмечается, что военным следственным органам СКР также поручено оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в Москве из-за введения режима КТО отменили массовые мероприятия.

