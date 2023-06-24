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14:06, 24 июня 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти

Глава СКР Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам Российской Федерации принять меры для реагирования на преступления против госвласти и военной службы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Бастрыкин поручил подчиненным организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией. Принять исчерпывающие меры необходимо для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности.

Отмечается, что военным следственным органам СКР также поручено оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в Москве из-за введения режима КТО отменили массовые мероприятия.

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    Алиса Удовик
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