В Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Что это означает?

«Лента.ру»: в Москве и области ввели режим контртеррористической операции

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) — об этом заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Уточняется, что режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в Москве из-за введения режима КТО отменили массовые мероприятия. Мэр подчеркнул, что передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме. Собянин поблагодарил жителей Москвы и гостей столицы за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Что такое режим КТО?

Контртеррористическая операция (КТО) — это особый правовой режим, который вводится в отдельных регионах страны. Он используется в экстренных ситуациях, когда остановить террористов другими способами невозможно. Понятие КТО прописано в федеральном законе N35 «О противодействии терроризму», принятом в 2006 году.

Первым правовым основанием для введения КТО стал закон «О борьбе с терроризмом» от 1998 года. На территориях, где установлен особый режим, применяются боевая техника, оружие и спецсредства. КТО считается оконченной, если террористическая деятельность прекращена, а местные жители — вне опасности.

Какие ограничения предусматривает режим КТО?

На территориях с введенным режимом КТО могут применяться следующие меры ограничения — как вместе, так и по отдельности:

1. Принудительное отселение граждан. Самая важная из всех мер в рамках режима КТО: людей выселяют из их домов и отправляют в места временного проживания до окончания операции. Также возможно перемещение транспорта.

2. Проверка документов. Правоохранительные органы могут проверять у физических лиц документы, удостоверяющие их личность. При отсутствии таких документов человека доставляют в отдел полиции или другие компетентные органы для установления личности.

3. Усиление охраны общественного порядка. Охрана усиливается на объектах, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.

4. Контроль телефонных переговоров. В зоне с режимом КТО контролируются телефонные переговоры и другая информация, передающаяся по телекоммуникационным каналам. Кроме того, правоохранительные органы ищут в цифровых каналах связи и почте данные об обстоятельствах совершения терактов и тех, кто стоит за ними.

5. Использование личных машин граждан. Режим КТО допускает использование транспорта физических лиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в больницы, а также преследования подозреваемых в терактах.

6. Приостановка опасных производств. Приостанавливается работа опасных производств и организаций, где применяются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества.

7. Ограничение услуг связи. В зоне КТО предусматривается приостановка оказания услуг связи, а также ограничение использования сетей и средств связи.

Кроме того, в зоне КТО устанавливается комендантский час, ограничивающий свободное передвижение гражданских лиц, запрещается продажа оружия, взрывчатки и боеприпасов, а также водится досмотр граждан и их автомобилей.

Когда в России вводили режим КТО

Первой КТО в России стала операция в Чечне, которая велась в течение десяти лет — с 1999 по 2009 год. В 2000-х и 2010-х годах режим КТО на небольшие сроки вводился в отдельных районах городов и в поселениях Ингушетии, Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Тюмени.

В ходе этих операций силовики искали и обезвреживали террористов

Последний раз до июньских событий режим КТО вводился 23 мая 2023 года в Белгородской области. Тогда город Грайворон, в котором проживают шесть тысяч человек, подвергся массированному обстрелу из систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Одноименный пункт пропуска на российско-украинской границе обстреляли из танков, после чего на российскую территорию зашла колонна бронетехники украинской диверсионно-разведывательной группы. Российские военные контратаковали и ликвидировали прорыв. Потеряв не менее 70 человек, противник отступил на территорию Украины. В тот же день губернатор Вячеслав Гладков отменил в регионе режим КТО.