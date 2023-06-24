Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 24 июня 2023Россия

В Москве и области ввели режим контртеррористической операции

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). О введении объявил национальный антитеррористический комитет, заявление приводит РИА Новости.

Уточняется, что режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

Кремль анонсировал обращение Путина в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами. Что известно о ситуации?
    Российский хоккеист возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
    В Москве и области ввели режим контртеррористической операции
    Голубев попросил жителей Ростовской области не выезжать на М-4 «Дон»
    В сети появились кадры встречи Пригожина с замминистра обороны России Евкуровым
    Глава Забайкалья призвал соблюдать спокойствие
    Кремль анонсировал обращение Путина в ближайшее время
    В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
    В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
    Рогов заявил о скором истощении резервов ВСУ на запорожском направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.