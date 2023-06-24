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08:48, 24 июня 2023Россия

Кремль анонсировал обращение Путина в ближайшее время

Представитель Кремля Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в ближайшее время, анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — заявил пресс-секретарь российского лидера в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проинформирован относительно ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры.

Официальный представитель Кремля также отметил, что силовые ведомства докладывают президенту России о принимаемых мерах по его поручениям в связи с попыткой вооруженного мятежа. Он уточнил, что отчеты поступают от Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии в круглосуточном режиме.

Ночью 24 июня генпрокурор РФ Игорь Краснов также доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. Также он проинформировал президента о законности возбуждения такого дела.

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    Марина Совина
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