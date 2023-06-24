Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 24 июня 2023Россия

Собянин прокомментировал введение контртеррористического режима в Москве

Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве из-за введения режима контртеррористической операции (КТО) отменили массовые мероприятия. Об этом, комментируя ситуацию, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме. Собянин поблагодарил жителей Москвы и гостей столицы и понимание и спокойное отношение к происходящему.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве и области ввели режим контртеррористической операции
    Силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
    Собянин прокомментировал введение контртеррористического режима в Москве
    В Ставропольском крае усилили меры безопасности
    Месси рассказал о возникших при переходе в ПСЖ сложностях
    Власти Тульской области временно ограничили проезд на трассе М-4 «Дон»
    Танк заблокировал ворота цирка в Ростове-на-Дону
    Минобороны заявило об одумавшихся бойцах и командирах ЧВК «Вагнер»
    Минобороны России обратилось к ЧВК «Вагнер»
    В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.