Собянин прокомментировал введение контртеррористического режима в Москве

Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО

В Москве из-за введения режима контртеррористической операции (КТО) отменили массовые мероприятия. Об этом, комментируя ситуацию, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме. Собянин поблагодарил жителей Москвы и гостей столицы и понимание и спокойное отношение к происходящему.