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18:30, 24 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко посовещался с силовиками на фоне мятежа в России

Лукашенко провел совещание с руководством силового блока и военными из-за событий в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел два совещания с силовиками на фоне мятежа в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря.

Лукашенко посовещался с руководством силового блока и военными. Подробности на разглашаются.

Известно, что президент России Владимир Путин созвонился утром в субботу, 24 июня, с белорусским коллегой.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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