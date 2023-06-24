Лукашенко посовещался с силовиками на фоне мятежа в России

Лукашенко провел совещание с руководством силового блока и военными из-за событий в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел два совещания с силовиками на фоне мятежа в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря.

Лукашенко посовещался с руководством силового блока и военными. Подробности на разглашаются.

Известно, что президент России Владимир Путин созвонился утром в субботу, 24 июня, с белорусским коллегой.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».