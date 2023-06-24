Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России

Президент России Владимир Путин созвонился утром в субботу, 24 июня, с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

«Президент России позвонил сегодня утром президенту Белоруссии, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — заявили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее во время обращения к гражданам президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны.

В отношении главы «Вагнера» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».