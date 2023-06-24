Такер Карлсон рассказал о «теории заговора из России»

Такер Карлсон: Вашингтон пытается оправдать ситуацию в США теорией заговора из России

Вашингтон пытается оправдать ситуацию в США некими теориями заговора из России. Об этом заявил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter.

«Все вокруг ветшает и чахнет, вы нутром чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так и есть, но люди у власти этого признавать ни за что не хотят», — сказал он.

Карлсон сравнил положение дел с горящим самолетом. «"В салоне дым!" — говорите вы бортпроводнице. "А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские».

О том, что Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира американские власти, покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись. Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.