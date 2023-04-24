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19:16, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Известный критикой Байдена американский ведущий покинул канал Fox News

Американский ведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Об этом стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала.

«FOX News Media и Такер Карлсон решили пойти разными путями. Мы благодарим его за работу на канале в качестве ведущего», — написали представители канала.

Отмечается, что в последний раз Карлсон вышел в эфир Fox News в минувшую пятницу, 21 апреля. По какой причине журналист покинул телеканал, не уточняется.

Карлсон известен своей критикой в адрес Байдена. В марте журналист обвинил власти США в желании развязать войну с Россией. А перед этим он заявил, что американский лидер не может управлять страной из-за нехватки физических и умственных сил.

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Евгения Наумова
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