Известный критикой Байдена американский ведущий покинул канал Fox News

Американский ведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News

Известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Об этом стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала.

«FOX News Media и Такер Карлсон решили пойти разными путями. Мы благодарим его за работу на канале в качестве ведущего», — написали представители канала.

Отмечается, что в последний раз Карлсон вышел в эфир Fox News в минувшую пятницу, 21 апреля. По какой причине журналист покинул телеканал, не уточняется.

Карлсон известен своей критикой в адрес Байдена. В марте журналист обвинил власти США в желании развязать войну с Россией. А перед этим он заявил, что американский лидер не может управлять страной из-за нехватки физических и умственных сил.