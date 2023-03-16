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19:07, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Американский ведущий обвинил власти США в желании развязать войну с Россией

Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией

Фото: Richard Drew / AP

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала Fox News.

Карлсон считает, что кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном может перерасти в открытое столкновение из-за действий американских политиков. По его мнению, американские власти пытаются продвинуть среди населения США идею конфликта с Россией, который в итоге может перерасти в третью мировую войну.

«Похоже, предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет», — высказался Карлсон, комментируя заявления сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты после инцидента с падением американского беспилотника в Черном море.

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Кроме того, по мнению журналиста, администрация США финансирует украинскую пенсионную систему, в то время как американские банки рушатся.

Ведущий выразил уверенность в том, что тема конфликта США и России используется в первую очередь в политических интересах Демократической партии, которую пугает тенденция к отрицанию необходимости открытого столкновения с участием США со стороны политиков-республиканцев.

«Демократы говорят вам, что вы предаете страну, если не хотите третьей мировой войны, и они, конечно, в панике. Они боятся. Почему они боятся? Потому что они знают, что народ не на их стороне, но как только мы действительно начнем войну с Москвой, они воспользуются этим как предлогом, чтобы подавить все любое инакомыслие», — заключил Карлсон.

Инцидент с американским дроном MQ-9 Reaper произошел во вторник, 14 марта. В США сообщили, что беспилотник проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве и задел сопровождавший его российский самолет.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что отечественные истребители, поднятые на перехват, не вступали в контакт с дроном: по данным ведомства, беспилотник начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.

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Олег Давыдов
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