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06:44, 24 июня 2023Россия

Власти Липецкой области заявили о пробках из-за перекрытия трассы М-4 «Дон»

Артамонов: перекрытие трассы М-4 «Дон» вызвало пробки, организован подвоз воды и еды

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Движение по трассе М-4 «Дон» было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области, что ожидаемо вызвало затор, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его словам, в Хлевенском районе был быстро развернут оперативный штаб, организован подвоз воды и еды к месту перекрытия. Глава региона уточнил, что водителей заранее оповещают об ограничении движения, пробках и просят покинуть трассу.

«МЧС и полиция работают четко и слажено. На 06:00 (по московскому времени) затор сократился с трех километров до одного», — заявили власти.

Ранее Артамонов сообщил, что в Липецкой области будут усилены меры безопасности, жителям региона не рекомендуется ездить в южном направлении. Он призвал жителей региона отказаться от поездок в южном направлении.

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    Марина Совина
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