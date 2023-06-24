В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия на выходные

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия на выходные

В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные, 24 и 25 июня, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, принято решение об отмене всех массовых мероприятий. Как уточнил политик, мууниципальный транспорт в населенном пункте работает, но изменены маршруты по центру города. «Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова», — указал глава региона.

Он также рассказал, что пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая, а также пригородный железнодорожный транспорт работают штатно.

Ранее губернатор призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. По его словам, необходимо соблюдать спокойствие.