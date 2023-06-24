Голубев попросил жителей Ростовской области не выезжать на М-4 «Дон»

Голубев призвал жителей Ростовской области не выезжать на трассу М-4 «Дон»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей региона не выезжать на трассу М-4 «Дон», он обратился к населению с призывом в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, появились многокилометровые пробки. Голубев поручил организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в заторах.

«Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон"», — написал он.

Ранее стало известно, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти Воронежской области попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств.