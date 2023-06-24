В Воронежской области призвали граждан воздержаться от поездок

Глава Воронежской области Гусев призвал граждан воздержаться от поездок

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал граждан воздержаться от поездок, в том числе по трассе М-4 «Дон» и по дорогам регионального и местного значения.

«С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие», — подчеркнул глава региона.

Гусев добавил, что проводит постоянные оперативные совещания с силовыми структурами, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Губернатор также призвал доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области, что ожидаемо вызвало затор.

