Власти Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте в регионе
Власти Херсонской области заявили, что ситуация на фронте стабильная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова администрации региона.
Отмечается, что ситуация под Херсоном контролируется Вооруженными силами России. В регионе усилили меры безопасности, в том числе силы противовоздушной обороны.
В штабе группировки войск «Днепр» добавили, что наступления со стороны украинских военных не было.
Ранее главы ряда российских регионов заявили о поддержке президента Владимира Путина на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». По состоянию на 10:33 мск президента поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов.