Власти Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте в регионе

Власти региона: под Херсоном усилены меры безопасности, но ситуация на фронте стабильная

Власти Херсонской области заявили, что ситуация на фронте стабильная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова администрации региона.

Отмечается, что ситуация под Херсоном контролируется Вооруженными силами России. В регионе усилили меры безопасности, в том числе силы противовоздушной обороны.

В штабе группировки войск «Днепр» добавили, что наступления со стороны украинских военных не было.

Ранее главы ряда российских регионов заявили о поддержке президента Владимира Путина на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». По состоянию на 10:33 мск президента поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов.