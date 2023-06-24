Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 24 июня 2023Россия

Кадыров заявил о готовности принять жесткие меры против мятежных бойцов ЧВК

Глава Чечни Кадыров заявил, что готов принять жесткие меры против мятежных бойцов ЧВК

Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов принять жесткие меры против мятежных бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, «мятеж должен быть подавлен».

«Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — объявил он.

Для пресечения возможных терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО.

Днем ранее, 23 июня, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли данные Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали подобные заявления информационной провокацией.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Военные в городе, танки на улицах. Что происходит в Ростове-на-Дону, который контролируют мятежные бойцы ЧВК «Вагнер»?
    Стало известно об обстановке у полигона ЧВК «Вагнер»
    Власти Подмосковья перекрыли мост через Оку в районе Серпухова
    Губернатор Воронежской области опроверг сообщения о передвижении техники
    Кадыров заявил о выехавших в зоны напряженности силовиках из Чечни
    В Госдуме спрогнозировали ситуацию на валютном рынке России
    Власти Воронежской области сообщили о проведении оперативно-боевых мероприятий
    Володин перенес свой визит во Вьетнам
    Жителей Москвы и Подмосковья попросили воздержаться от поездок по двум трассам
    Кадыров заявил о готовности принять жесткие меры против мятежных бойцов ЧВК
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.