Кадыров заявил о готовности принять жесткие меры против мятежных бойцов ЧВК

Глава Чечни Кадыров заявил, что готов принять жесткие меры против мятежных бойцов ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов принять жесткие меры против мятежных бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, «мятеж должен быть подавлен».

«Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — объявил он.

Для пресечения возможных терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО.

Днем ранее, 23 июня, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли данные Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали подобные заявления информационной провокацией.