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17:28, 24 июня 2023Россия

Пробитый заслон из грузовиков после проезда колонны ЧВК «Вагнер» попал на видео

Baza показала видео с пробитым заслоном из грузовиков на трассе после колонны ЧВК «Вагнер»
Начало событий в новости Минтранс сообщил о частичном перекрытии трех трасс в Подмосковье

Колонна ЧВК «Вагнер» пробила заслон из грузовиков, установленный на трассе властями. Видео с места публикует Baza.

На кадрах видны раскуроченные машины, сдвинутые на обочину.

Очевидец утверждает, что запись сделана после проезда «вагнеровцев». В кадр попал указатель реки Икорец, проходящей в Воронежской области. Мост расположен на трассе в сторону Москвы.

Минтранс Подмосковья сообщал о частичном перекрытии трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Движение ограничено на мостах через реку Оку на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», а также на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

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    Любовь Ширижик
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