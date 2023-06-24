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12:21, 24 июня 2023Россия

Минтранс сообщил о частичном перекрытии трех трасс в Подмосковье

Минтранс заявил о частичном перекрытии трасс «Дон», «Урал» и «Крым» в Подмосковье

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье частично перекрыли трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса по Московской области.

«Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области», — говорится в сообщении.

Движение ограничено на мостах через реку Оку на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», а также на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Песков также отметил, что силовые ведомства докладывают президенту о принимаемых мерах по его поручениям в связи с попыткой вооруженного мятежа.

В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Никита Абрамов
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