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19:02, 24 июня 2023Россия

Опубликована карта перекрытий дорог в регионах России

Опубликована карта перекрытий дорог на трассе М-4 «Дон»

Фото: Ксения Головкова / РИА Новости

Опубликована карта с информацией о перекрытии дорог на трассе М-4 «Дон» и режимов контртеррористической операции (КТО) в регионах. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Согласно данным РБК, на трассе ограничено или перекрыто движение в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также на въезде в Московскую область. Режим КТО введен в Воронежской и Московской областях, и Москве, а жителей Ростовской и Липецкой областей призвали не покидать дома без необходимости.

Ранее сообщалось, что в местах скопления машин на трассе М-4 «Дон» организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи. За ситуацией в круглосуточном режиме следит Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

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    Алиса Удовик
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