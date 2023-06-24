Опубликована карта перекрытий дорог в регионах России

Опубликована карта перекрытий дорог на трассе М-4 «Дон»

Опубликована карта с информацией о перекрытии дорог на трассе М-4 «Дон» и режимов контртеррористической операции (КТО) в регионах. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Согласно данным РБК, на трассе ограничено или перекрыто движение в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также на въезде в Московскую область. Режим КТО введен в Воронежской и Московской областях, и Москве, а жителей Ростовской и Липецкой областей призвали не покидать дома без необходимости.

Ранее сообщалось, что в местах скопления машин на трассе М-4 «Дон» организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи. За ситуацией в круглосуточном режиме следит Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

