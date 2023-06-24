Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 24 июня 2023Россия

На трассе М-4 «Дон» организовали дежурство бригад скорой помощи

На трассе М-4 «Дон» в местах скопления машин организовали дежурство бригад скорой помощи

Фото: Ксения Головкова / РИА Новости

В местах скопления машин на трассе М-4 «Дон» организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи. Об этом сообщает Минздрав России в своем Telegram-канале.

«В Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях организовано усиление дежурных смен территориальных центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

За ситуацией в круглосуточном режиме следит Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. В случае необходимости команда центра оперативно приедет на место происшествия для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Отмечается, что гражданам в полном объеме оказывают все виды помощи, включая экстренную, плановую, в том числе высокотехнологичную. «При плохом самочувствии, в том числе из-за жары, просим граждан незамедлительно обращаться за медицинской помощью», — призывает Минздрав.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области закрыли движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон». Глава региона Александр Гусев поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Власти сообщили о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области
    Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли здание ростовского цирка
    Обстановка в Парке Горького в Москве попала на видео
    Власти Липецка сообщили о перекрытии двух въездов в город
    В ЛНР отменили продажу билетов на маршруты с другими регионами
    Стало известно о планах Пригожина захватить Краснодар
    Пробитый заслон из грузовиков после проезда колонны ЧВК «Вагнер» попал на видео
    На трассе М-4 «Дон» организовали дежурство бригад скорой помощи
    Турция захотела внести вклад в урегулирование ситуации в России
    Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.