На трассе М-4 «Дон» организовали дежурство бригад скорой помощи

На трассе М-4 «Дон» в местах скопления машин организовали дежурство бригад скорой помощи

В местах скопления машин на трассе М-4 «Дон» организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи. Об этом сообщает Минздрав России в своем Telegram-канале.

«В Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях организовано усиление дежурных смен территориальных центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

За ситуацией в круглосуточном режиме следит Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. В случае необходимости команда центра оперативно приедет на место происшествия для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Отмечается, что гражданам в полном объеме оказывают все виды помощи, включая экстренную, плановую, в том числе высокотехнологичную. «При плохом самочувствии, в том числе из-за жары, просим граждан незамедлительно обращаться за медицинской помощью», — призывает Минздрав.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области закрыли движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон». Глава региона Александр Гусев поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения.