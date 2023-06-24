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17:33, 24 июня 2023Россия

Стало известно о планах Пригожина захватить Краснодар

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: в планы Пригожина входит захват Краснодара

Фото: Press service of «Concord» / Reuters

В планы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина входит захват Краснодара. Об этом стало известно из публикации замглавы Росгвардии Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ходаковского в Telegram.

По словам Ходаковского, рядовой состав не был предупрежден о планах руководства. «Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий. По сообщениям из мятежной среды, в планы руководства "Вагнера" входит и захват Краснодара. Что же, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», — записал замглавы Росгвардии ДНР.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал Пригожина остановиться. Он также подчеркнул, что выражение несогласия подобным образом противоречит закону.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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