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01:17, 24 июня 2023Россия

Власти Крыма призвали жителей доверять только официальным данным

В Крыму призвали жителей доверять только официальным данным из-за работы украинского ЦИПсО

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жителей Крыма призвали доверять только сообщениям из официальных источников на фоне активизации украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). С таким заявлением в Telegram-канале обратился советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, ЦИПсО работает активно и распространяет ложные сообщения в крупных чатах, социальных сетях. «Фиксируем работу ЦИПсО во всех крупных чатах полуострова. Просим всех сохранять критичность мышления», — подчеркнул он.

Политик призвал доверять только официальным источникам.

Ранее ФСБ России завела уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом для этого стали сообщения об ударах по тыловым частям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые распространились в сети от имени главы ЧВК Евгения Пригожина.

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    Марина Совина
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