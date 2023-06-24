На Кубани опровергли слухи о планах захвата Краснодара бойцами «Вагнера»

Оперштаб Кубани опроверг информацию о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК «Вагнер»

Оперштаб Кубани опроверг информацию о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба Краснодарского края.

Там подобные слухи назвали провокацией. В оперштабе отметили, что ситуация в городе стабильная и спокойна: чрезвычайных происшествий не было зафиксировано.

Ранее замглавы Росгвардии Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сделал заявление о планах Пригожина захватить Краснодар.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».