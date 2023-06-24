Латвия прекратила выдавать россиянам все типы виз

Президент Латвии сообщил о прекращении выдачи виз россиянам из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Власти Латвии приняли решение прекратить выдачу всех типов виз россиянам из-за событий в России. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России, приграничная охрана усилена. Визы россиянам рассматриваться не будут, написал он.

На фоне действий главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в ряде регионов России введен режим КТО. Против него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.