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15:10, 24 июня 2023Мир

Латвия прекратила выдавать россиянам все типы виз

Президент Латвии сообщил о прекращении выдачи виз россиянам из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Латвии приняли решение прекратить выдачу всех типов виз россиянам из-за событий в России. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России, приграничная охрана усилена. Визы россиянам рассматриваться не будут, написал он.

На фоне действий главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в ряде регионов России введен режим КТО. Против него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

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    Любовь Ширижик
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