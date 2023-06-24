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04:06, 24 июня 2023Россия

Российские летчики поставили рекорд по числу вылетов за сутки в зоне СВО

РИА Новости: российские летчики поставили рекорд по числу вылетов за сутки в зоне СВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские летчики-штурмовики поставили рекорд по числу вылетов за сутки в зоне специальной военной операции (СВО), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что пилоты могут выполнить по шесть-семь, иногда по десять вылетов на человека, хотя даже три-четыре боевых полета считаются большой нагрузкой.

«Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, за каждые десять вылетов летчики рисуют звезды в носовой части фюзеляжа, и у них уже не хватает места для новой отметки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация эффективно работает в ходе специальной военной операции на Украине.

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    Марина Совина
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