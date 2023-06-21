Путин оценил эффективность российской авиации на спецоперации

Путин заявил, что российские летчики на спецоперации работают безукоризненно

Российская авиация эффективно работает в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с одним из выпускников военного вуза, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что это касается как фронтовой, так и армейской авиации. «Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно», — дал свою оценку Путин.

Ранее президент также сообщил, что по состоянию на 20 июня российские военные «наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа». При этом конкретных цифр по потерям среди личного состава Вооруженных сил Украины российский лидер не привел, подчеркнув, что «очень значительные».

Кроме того, Путин заявил о затишье в украинском контрнаступлении. Президент связал это с большими потерями Киева. По его мнению, сейчас ВСУ пытаются восстановить свою армию.